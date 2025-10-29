hellas1903 gazzanet serie a SERIE A LIVE | In campo dodici squadre, ecco match e risultati in tempo reale

gazzanet

SERIE A LIVE | In campo dodici squadre, ecco match e risultati in tempo reale

SERIE A LIVE | In campo dodici squadre, ecco match e risultati in tempo reale - immagine 1
Sono sei gli appuntamenti del turno infrasettimanale di Serie A, mercoledì 29 ottobre. Ecco le partite con i risultati aggiornati in tempo reale:  
Redazione Hellas1903

Sono sei gli appuntamenti del turno infrasettimanale di Serie A, mercoledì 29 ottobre. Ecco le partite con i risultati aggiornati in tempo reale:

 

Leggi anche
La Juventus ha scelto Spalletti per il dopo-Tudor: i dettagli
Quante stelle nel Como di Fabregas, sarà una futura big della serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA