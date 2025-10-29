Zanetti: “Presi due gol evitabili, meritiamo una classifica diversa”

L'allenatore dell'Hellas: "La squadra dà tutto, ma bisogna fare i gol"

Paolo Zanetti commenta la sconfitta del Verona a Como per 3-1 in conferenza stampa.

"È evidente che le occasioni per fare gol le abbiamo avute anche stasera - dice l'allenatore del Verona - il Como è una grande squadra, non dobbiamo dimenticarlo, ma oggi abbiamo avuto occasioni nitide senza riuscire a sfruttarle. Abbiamo preso due gol evitabili, con la squadra schierata su due cross morbidi e siamo stati leggeri sulle marcature. Fare risultato qui è difficile di per sé, ma oggi non siamo concreti.

Noi non dobbiamo mai perdere la fiducia. Ora avremo la difficilissima partita con l'Inter, questa è la Serie A. Avremmo dovuto stravincere alcune partite e non è successo, e questo ci ha messo in una situazione difficile in classifica. Ma la squadra dà tutto, non sbaglia atteggiamento, crea contro tutte. Dobbiamo crescere, dico sempre le stesse cose, ma bisogna fare gol.

Sul primo gol Valentini è scivolato, ma non si può prendere questa rete, così come il secondo gol. Bella Kotchap ha fatto una bella partita comunque, noi abbiamo provato a portare a casa punti contro una squadra che per possesso palla probabilmente è la migliore. Però hanno fatto fatica a creare situazioni. Abbiamo avuto 5-6 occasioni e non le abbiamo sfruttate, ma meritiamo una classifica diversa.

Serdar mi ha dato la disponibilità per giocare anche se ha avuto un problema all'adduttore. In mezzo un pochino abbiamo sofferto, a parte le occasioni centrali di Nico Paz, però, abbiamo preso due gol che non andavano presi. Siamo arrivati a tirare, ma la differenza sta nei gol fatti. Ci sta a Como, vista la caratura della squadra.

Infortuni? Akpa ha preso una botta fortissima sulla rotula nel riscaldamento, con anche un taglio. Serdar proveremo ad averlo per Lecce. Cose gravi però non ce ne sono, andremo in campo contro l'Inter con chi sta meglio".