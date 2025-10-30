Difesa Verona, Nuñez out con l’Inter, può tornare con il Lecce

Con l'Inter, domenica, il Verona sarà ancora privo di Unai Nuñez.
Il giocatore basco ha saltato il Como e non ci sarà neanche domenica. Senza di lui 5 gol subiti
Il difensore basco, uscito nei primi minuti della gara con il Cagliari per una contusione alla spalla destra, ha saltato la partita con il Como e non ci sarà neppure per la prossima, al Bentegodi.
Nuñez dovrebbe tornare per il successivo impegno dell'Hellas, sabato 8 novembre, sul campo del Lecce.
Senza di lui, il Verona ha subito 5 gol in due giornate.
