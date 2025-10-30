hellas1903 news Difesa Verona, Nuñez out con l’Inter, può tornare con il Lecce

gazzanet

Difesa Verona, Nuñez out con l’Inter, può tornare con il Lecce

Difesa Verona, Nuñez out con l’Inter, può tornare con il Lecce - immagine 1
Il giocatore basco ha saltato il Como e non ci sarà neanche domenica. Senza di lui 5 gol subiti
Redazione Hellas1903

Con l'Inter, domenica, il Verona sarà ancora privo di Unai Nuñez.

Il difensore basco, uscito nei primi minuti della gara con il Cagliari per una contusione alla spalla destra, ha saltato la partita con il Como e non ci sarà neppure per la prossima, al Bentegodi.

Nuñez dovrebbe tornare per il successivo impegno dell'Hellas, sabato 8 novembre, sul campo del Lecce.

Senza di lui, il Verona ha subito 5 gol in due giornate.

Leggi anche
Le pagelle, in difesa Bella-Kotchap unico okay. Giovane, troppi errori
Fabregas: “Vittoria di gruppo e di coraggio, il 72 per cento di possesso non è facile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA