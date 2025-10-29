hellas1903 news Fabregas: “Vittoria di gruppo e di coraggio, il 72 per cento di possesso non è facile”

gazzanet

Fabregas: “Vittoria di gruppo e di coraggio, il 72 per cento di possesso non è facile”

Fabregas: “Vittoria di gruppo e di coraggio, il 72 per cento di possesso non è facile” - immagine 1
Il tecnico del Como: "L'abbiamo chiusa tardi, il Verona continuava ad aggiungere attaccanti e noi siamo passati a cinque"
Redazione Hellas1903

L'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta in conferenza stampa la vittoria sul Verona:

"È stata una vittoria di gruppo, con un coraggio incredibile. Sono molto contento, questi giocatori mi fanno davvero felice. Mi emoziona che si faccia un errore mio, come quello di Butez, perché io chiedo di giocare così e la squadra continua comunque. Abbiamo iniziato la partita fortissimo, poi loro hanno iniziato a spingere e pressare di più. Una vittoria d'identità, molto di più di un 4-0. Abbiamo avuto il 72% di possesso palla, in A non è facile. Chi entra e chi non entra, oggi sei cambi e la squadra mi dà tanto.

Comunque oggi l'abbiamo chiusa tardi, il Verona continuava ad aggiungere attaccanti e noi siamo passati a cinque, poi abbiamo chiuso la partita. Bravi tutti, riposare, mangiare e bere bene per andare a Napoli e giocarsela".

Leggi anche
Serdar: “I punti arriveranno, dobbiamo evitare gli errori”
Zanetti: “Presi due gol evitabili, meritiamo una classifica diversa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA