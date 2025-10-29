Fabregas: “Vittoria di gruppo e di coraggio, il 72 per cento di possesso non è facile”

"È stata una vittoria di gruppo, con un coraggio incredibile. Sono molto contento, questi giocatori mi fanno davvero felice. Mi emoziona che si faccia un errore mio, come quello di Butez, perché io chiedo di giocare così e la squadra continua comunque. Abbiamo iniziato la partita fortissimo, poi loro hanno iniziato a spingere e pressare di più. Una vittoria d'identità, molto di più di un 4-0. Abbiamo avuto il 72% di possesso palla, in A non è facile. Chi entra e chi non entra, oggi sei cambi e la squadra mi dà tanto.