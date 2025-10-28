hellas1903 news Fabregas: “Il Verona merita di più, hanno idee chiare. Dovremo essere bravi”

Fabregas: “Il Verona merita di più, hanno idee chiare. Dovremo essere bravi”

Il tecnico del Como: "Per 75' hanno giocato una grande gara con il Cagliari. Servirà gestire i momenti"
Redazione Hellas1903

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto il tecnico spagnolo, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il Verona non meriterebbe di stare dov'è, non meritava di perdere contro la Roma e per 75’ contro il Cagliari ha disputato una grande partita. Sono una squadra molto pericolosa, i miei occhi vedono quello che la classifica non dice”.

Aggiunge l’allenatore spagnolo a proposito dell'Hellas: “Ha le idee chiare, ha continuità con l'allenatore, mi piace quello che vedo. Dobbiamo essere bravi a gestire la partita e i momenti, quando si è dominanti e quando non lo si è”.

