Cinquant’anni di Brigate Gialloblù: una grande storia di Verona

Passione, amicizie, gioie, senso di appartenenza: il viaggio di una città e della sua gente

Lorenzo Fabiano

Eri un bocieta sui banchi delle elementari, e i tuoi idoli erano Dio Zigo e i butei delle Brigate, quelli della curva, quelli più grandi, quelli coi quali non vedevi l’ora di stare il giorno che saresti diventato un po’ più grande anche tu. Un piccolo traguardo di quella grande corsa a tappe che è la vita. La domenica pomeriggio, allo stadio ti ci portavano un’ora mezza prima della partita per goderti lo spettacolo; cori, tamburi (a quei tempi sì), sciarpe, bandiere, e un amore, a tinte gialloblù, per sentirsi tutti un po’ più liberi. Perché anche i vecioti, in gradinata col cuscino sotto il sedere e la bottiglietta di Ramazzotti in bocca, quello spettacolo se lo gustavano insieme ai loro nipoti.

Una lunga storia d’amore con i suoi naturali e rituali atti d’amore quali baci, abbracci e litigi. Perché la squadra del cuore è un po’ come la persona che ami, l’accarezzi, la perdoni anche se a volte ti fa proprio incazzare. Son passati dieci lustri da quel 30 novembre del 1971 quando da un gruppo di tifosi, I Fedelissimi, nacque il Calcio Club Brigate Gialloblù (allora si chiamavano così); una storia che da quattro amici in un bar di Borgo Venezia è arrivata a radunarne a migliaia un po’ ovunque (anche all’estero), un fiume irrobustito dai suoi affluenti che scorre e giunge al mare attraverso il corso delle generazioni. Nate a sinistra, svoltate abbastanza presto a destra, e chi se ne frega: da cinquant’anni le Brigate sono di tutti coloro che a cuore, ma dai forti battiti, hanno le sorti del Verona. Hanno unito ricchi e poveri, colletti bianchi e tute blu, penna e cacciavite, centro e periferia, campagne, mari (in verità più laghi) e monti; fortunati baciati dalla vita e balordi che la vita ha preso a schiaffi fino a portarseli via. Sempre stato così.

Quella curva abbatteva, e tuttora abbatte, ogni divisione, riusciva e mettere nello stesso posto bondolari e baiosi, fighetti e chinghios, quelli che si fumavano un’erboristeria a fianco di quegli altri col giubbo di pelle, i Ray-Ban a goccia e la Marlboro rossa a penzolo all’angolo delle labbra. Tutti sulla stessa barca (mai a motore, sempre a remi). Roba che lontano da quei gradoni sarebbe stata impossibile. E poi le amicizie, che i segni del tempo non scalfiscono, le trasferte omeriche in posti dimenticati dal Signore, ma per un pomeriggio la tua terra promessa, e le serate durante la settimana a ritrovarsi negli scantinati per organizzarle.

Le Brigate erano, ma tuttora sono, una palestra dove ti facevi le ossa della vita, dove se non avevi attributi a sufficienza, li mettevi su a modi spicci; la curva la loro zona franca, un territorio libero dove tutto, ma anche no, poteva succedere. Un posto che, nel bene e nel male, ti aiutava a crescere con le risposte che cercavi alle tue inquietudini. È soprattutto in questo che Brigate siamo stati, chi a suo modo chi un altro, un po’ tutti. E lo saremo per sempre, con un timbro nell’anima. Perché le belle storie solo in apparenza sembra che possano finire, ma in realtà non finiscono mai. E il fiume continua a scorrere.