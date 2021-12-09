Ciccio si sarà fatto una sana risata L. Fabiano Lorenzo Fabiano 10 aprile 2022 - 11:40 10 aprile

Non doveva succedere. È successo, e nell’imbarazzo per un pacchiano scivolone ci hanno spiegato il perché. È partito male Inter-Verona ed è finito (quasi) peggio, perché in campo qualcuno ancora…