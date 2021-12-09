Lorenzo Fabiano

Il Verona, la salvezza e i meriti di Zanetti
Si sa: se vinci sei un genio, se perdi sei un babbeo. Così va il calcio, così va il mondo, così va a Verona, dove il ruspante nostromo Paolo Zanetti dopo aver portato in salvo la nave dalla tempesta…
(Verona, 1966), giornalista e scrittore. È autore dei libri: “Thoeni vs Stenmark”, l’ultima porta (Edizioni Mare Verticale), “Il Cameriere di Wembley” (Edizioni InContropiede), “Coppa Davis 1976, una storia italiana” (Edizioni Mare Verticale), “Valanga Azzurra, Innsbruck 1976” (Edizioni Mare Verticale), “Il duello. Moser contro Fignon, una sfida leggendaria” (scritto con Matteo Fontana - Absolutely Free), “Alberto Tomba e il sogno di cristallo (Edizioni Mare Verticale), “La Presa della Bastiglia, Tour de France 1975 la fine dell’era Merckx” (Absolutely Free), “Ho visto la rivoluzione” (Absolutely Free), “Sarajevo ‘84, i giorni della concordia” (Absolutely Free), “I Fiori del Ventoux” (Absolutely Free).
Si sa: se vinci sei un genio, se perdi sei un babbeo. Così va il calcio, così va il mondo, così va a Verona, dove il ruspante nostromo Paolo Zanetti dopo aver portato in salvo la nave dalla tempesta…
Amarone e popcorn. Va così, anche per il vecchio Hellas che si consegna allo Zio Sam. A prendersi il pallone sottobraccio arrivano i texani, ormai consuetudine diffusa nel Belpaese, e non è che sia…
Sventola controvento la bandiera del sentimento. Controcorrente, contro chi lo vorrebbe inabissare con una palla al piede, contro la memoria corta, contro i processi sommari e improvvisati plotoni…
Lunedì mattina: cerchio alla testa, occhiaie e balle che girano. Niente di nuovo, se non fosse più del solito. Tutta colpa della gran Tafazzata. La botta è stata pesante, d’accordo, ma sorrido nel…
Viva la Revoluciòn? Presto per dire, aspettiamo maggio. Intanto becchiamoci «I ragazzi si sono donati, hanno giocato con gioia”, testo di Marco Baroni in versione sentimento sanremese, roba che se non…
Orgoglio e dignità. Mi sento di dover stringermi ancora di più attorno a questi ragazzi e al loro allenatore, un’armata spuntata, spolpata, svuotata nell’organico ma non nell’anima. Ce n’è abbastanza…
E poi ci sono quei tipi lì, i Saponara, i “to be or not to be”, creature amletiche nelle nebbie, codici enigma del pallone che Piero Bartezzaghi non avrebbe saputo se metterli in verticale o in…
Mettiamola così: maledetto VAR. Avrebbero dato i due gol a Kean, sarebbe finito tutto lì e buonanotte ai suonatori. Ce la saremmo messa via e, soprattutto, ci saremmo risparmiati l’atroce sofferenza…
Un colabrodo. Seguo il Verona da cinquant’anni, di sciagure ne ho viste e vissute, eppure una come quella di ieri sera all’ampio repertorio mi mancava. Una scoppola di dimensioni ciclopiche. Il povero…
Tempi grami; c’è la guerra a colpi di cannone alle porte dell’Europa, l’inflazione galoppa come non faceva da quarant’anni, le bollette salgono alle stelle, la benzina pure, nel lavoro il precariato è…
Sempre più giù. Più che alla frutta, a Monza questo povero Verona è arrivato all’affogato. Certo, abbiamo giocato un’ora in dieci e il rosso a Magnani è esagerato (resta il fatto che dormiva e sì è…
Una brutta fazenda, direbbe Beruscão al Drive In. Alla prima sosta della stagione il Verona ha 5 miseri punti, frutto di due pareggi e una vittoria. Poco, diciamo la verità. Dietro ha solo Monza, che…
Un fromboliere non lo è mai stato, questo no se dal 2015, anno del suo debutto in massima categoria, solamente due volte Kevin Lasagna ha chiuso un campionato di serie A in doppia cifra: 12 gol nella…
Il Bentegodi è terra di conquista, in una settimana De Laurentiis junior infila la quaterna col Bari in Coppa Italia, e alla prima di campionato senior fa cinquina col Napoli, tombola! Di fronte al…
Che ci volete fare, ci piace ancora dire GRAZIE. In un mondo che concede più spazio a lingua e muscoli piuttosto che al cuore, la gratitudine sembra qualcosa di desueto appartenere al passato, come un…
Non è successo, pazienza. L’abbiamo invocata la “Fatal Verona” e ci abbiamo sperato tutti, forse troppo. Perché cabala e follie del pallone vanno bene, e ci mancherebbe, ma poi c’è anche la logica.
Non doveva succedere. È successo, e nell’imbarazzo per un pacchiano scivolone ci hanno spiegato il perché. È partito male Inter-Verona ed è finito (quasi) peggio, perché in campo qualcuno ancora…
Ci siam tolti i Sassuolini dalle scarpe. Era ora, perché ci aveva spesso detto male al Mapei, soprattutto negli ultimi tempi. Per dettagli, si prega di rivolgersi a Ivan Juric che schiuma ancora…
Rabbia e consapevolezza. È la commistione di sentimenti che ti avvinghia dopo una partita balorda come quella di Torino. Ivan il Terribile l’ha portata a casa con un uomo in più e mezzo tiro in porta.
Rottura del crociato del ginocchio destro. Poco da dire, semmai molto da ridire e imprecare. Pawel Dawidowicz sarà operato oggi a Roma, presso la clinica Villa Stuart, dal professor Mariani, il numero…