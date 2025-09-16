È un Verona che ha tanto da dare

Con la Cremonese conferme di una rosa di qualità superiore allo scorso anno

Andrea Spiazzi Direttore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 12:06)

Tutto confermato. Facile, peraltro, il confronto. Il Verona ha una rosa più che adeguata per la salvezza, decisamente più forte di quella dello scorso anno. La qualità si vede e non mente.

Con qualche certezza in più nei propri mezzi con la Cremonese i 3 punti sarebbero arrivati. Nel finale stanchezza e un po' di paura di perdere (classica partita strana e dunque pericolosa) hanno frenato l'Hellas, costretto a intascare un solo punto.

Orban ha avuto troppa voglia di spaccare la porta da solo, l'ottimo Giovane è stato tradito a volte dalla fretta, a volte bloccato da Audero che ha giocato per tutti i suoi.

Gagliardini si è presentato in buona forma, lo aspettiamo presto. Difesa sicura, anche se meno fatica ha dovuto fare contro i lombardi venuti più che altro a barricarsi e soverchiati dall'impeto dei gialloblù. Bernede con lampi di classe, Bradaric fino all'ultima goccia. Buone sensazioni ha lasciato anche Belghali.

La nota negativa sono gli infortuni, davvero troppi. Gagliardini (quanta sfortuna!) a parte, tanti muscolari, ma ce ne sono per tutti i gusti. Una benedizione speciale potrebbe essere utile.

Il Verona sembra una squadra in parte ancora da sgrezzare, da oliare, da plasmare rispetto a quanto può dare, e quanto ha da dare non è poco per quello che si è visto ieri.

Ora serve il coraggio con Juve e Roma, e servono gol. Le reti fatte sono solo una in tre gare. C'è da sbloccarsi là davanti. Con la qualità i tempi di perfezionamento si accorciano. Non serve far volare i mussi, qui ci sono buoni cavalli pronti al galoppo. Forza, Verona!