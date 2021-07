Verona, il punto tattico a metà ritiro

Emergono le prime scelte di Di Francesco: calcio più ragionato e meno verticale

La prima uscita stagionale del nuovo Verona targato Eusebio DI Francesco ha consentito alla piazza scaligera di farsi una prima, sommaria idea dell'Hellas che sarà. Ovviamente, la caratura dell'avversario ed un mercato ancora in divenire non permettono di trarre delle conclusioni certe. Tuttavia, come detto, alcune indicazioni iniziali possono essere tratte, in attesa di conferme dai test successivi.