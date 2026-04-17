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Serie A 32esima giornata l’Inter allunga

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Dopo la vittoria sul Como per 3-4 contestualmente al pareggio del Napoli, 1-1, sul campo del Parma lo scudetto parla sempre più neroazzurro Sono infatti nove i punti che ora dividono l’Inter dai partenopei secondi in classifica. La 32esima...
Redazione Hellas1903

Dopo la vittoria sul Como per 3-4 contestualmente al pareggio del Napoli, 1-1, sul campo del Parma lo scudetto parla sempre più neroazzurro Sono infatti nove i punti che ora dividono l’Inter dai partenopei secondi in classifica.

La 32esima giornata di Serie A ha dato un’ulteriore spinta all'Inter verso il titolo. Nonostante manchi ancora il posticipo tra Fiorentina e Lazio (che interessa solo i viola in ottica salvezza), i nove punti di vantaggio sul Napoli, a sole sei giornate dal termine, rendono lo scudetto un affare quasi concluso per i nerazzurri. La vittoria della squadra allenata da Cristian Chivu,  in rimonta per 3-4 sul Como, a fronte del pareggio 1-1 del Napoli contro il Parma, è stata una prova di forza della squadra di Cristian Chivu, determinata a conquistare il traguardo. L'epilogo è stato però in bilico: se l'Inter non avesse rimontato lo svantaggio, sotto di due gol alla fine del primo tempo , il Napoli avrebbe avuto un’enorme occasione mancata, generando grande rammarico per non aver saputo approfittare del possibile passo falso interista.

Un altro dato interessante, che ha permesso a Juventus e Roma di farsi nuovamente sotto nella lotta per un posto in Champions League, è la doppia sconfitta di Como e Atalanta. Del Como si è già parlato, l’Atalanta è invece stata sconfitta in casa da una rediviva Juventus, 0-1, risultato che ha permesso ai bianconeri di consolidarsi a quota 60 punti, mentre la Roma, grazie al rotondo successo sul Pisa, 3-0, è a soli 3 punti dalla zona Champions e a un punto dal Como.

Le quote scudetto per la vittoria del campionato sono nettamente a favore dell'Inter. La squadra nerazzurra ha una quota bassissima, pari a 1.01, mentre il Napoli è distanziato a 18.00; le altre squadre non hanno più chance concrete. In sostanza, con sole sei partite rimanenti, il titolo sembra ormai assegnato all'Inter, ma la lotta per un posto in Champions League è ancora apertissima. In particolare, la pesante sconfitta casalinga del Milan per 0-3 contro l'Udinese ha messo in crisi il terzo posto dei rossoneri, che si trovano a 63 punti, seguiti da vicino da Juventus (60 punti), Como (58 punti) e Roma (57 punti). Rimanendo in casa Milan, questo risultato negativo potrebbe anche deteriorare i rapporti tra la dirigenza e l'allenatore Massimiliano Allegri, il quale potrebbe a questo punto valutare l'opportunità di accettare l'incarico di commissario tecnico della Nazionale maggiore.

In coda la situazione di Pisa e Verona è sempre più precaria e lo spettro della retrocessione nella serie cadetta sempre più concreto. Pisa e Verona condividono l’ultimo posto a quota 18, sconfitte rispettivamente dalla Roma (3-0) e dal Torino (2-1), mentre al terzultimo posto stanno appaiate Cremonese e Lecce a 27 punti. E’ probabile che terza retrocessa sarà una di queste due, soprattutto nel caso in cui la Fiorentina dovesse uscire con un risultato positivo dal posticipo con la Lazio al Franchi.

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