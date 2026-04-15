Le origini del Verona calcio: perché si chiama Hellas?

Non tutti lo sanno, ma una delle squadre storiche del calcio italiano è nata tra i banchi scolastici e i libri di testo. Era infatti l’ottobre del 1903 quando, tra le aule del liceo classico Scipione Maffei di Verona, il professor Decio...

Redazione Hellas1903 15 aprile - 16:04

Non tutti lo sanno, ma una delle squadre storiche del calcio italiano è nata tra i banchi scolastici e i libri di testo. Era infatti l'ottobre del 1903 quando, tra le aule del liceo classico Scipione Maffei di Verona, il professor Decio Corubolo, insegnante di greco, propose ai suoi studenti di fondare un club calcistico.

Il nome scelto fu Hellas, in omaggio all'antica Grecia, quella che lui insegnava ogni giorno. Il fondo iniziale della società ammontava invece a sole 32 lire, raccolte tra gli studenti. Nessuna trattativa di mercato, nessun procuratore. Al loro posto, solo dei giovani ragazzi appassionati e un professore che aveva capito che il football stava cambiando il mondo.

Nei primissimi anni di vita il club non disputò nemmeno gare ufficiali, limitandosi ad amichevoli cittadine contro rivali locali come la Bentegodi e l'Enotria. Un inizio quasi invisibile, per una squadra che invece avrebbe poi scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano.

La leggenda di Garella — Tra le tante curiosità che colorano la storia gialloblù, una delle più affascinanti riguarda sicuramente Nello Garella, il portiere dello scudetto 1984-85, soprannominato Garellik per la sua tecnica tutt'altro che ortodossa. Per i critici, Garella pareva non sapere usare le mani: i suoi interventi erano goffi… eppure funzionavano sempre.

Racconta la leggenda che i tifosi avversari ridessero di lui, e che quelli del Verona lo adorassero proprio per questo. Osvaldo Bagnoli, il tecnico dello scudetto, lo difendeva sempre: "Garella prende pochi gol, e questo è l'unico dato che conta". Difficile dargli torto, visto il finale di quella stagione straordinaria.

Piccola curiosità: la dirigenza della Roma lo portò addirittura in trasferta come portafortuna durante una partita decisiva per il loro scudetto del 1983, a riprova di quanto la sua figura avesse già assunto un alone quasi mitologico nel mondo del calcio italiano.