Diversi ritorni in attesa per il Verona.

Giocatori che rientrano dai prestiti e che l'Hellas, con il nuovo tecnico, valuterà. Difficile, tuttavia, che possano rimanere in molti.

Nell'elenco figura, tra gli altri, Dailon Livramento, in questa stagione al Casa Pia, in Portogallo. Situazione da vedere, visto anche che l'attaccante sarà ai Mondiali con Capo Verde.

Torna sempre dal Portogallo, dall'Arouca, Yellu. Il centrocampista spagnolo non ha lasciato segno al Verona. Si vedrà.

Grigoris Kastanos in inverno è andato a Cipro, all'Aris Limassol. Complicato che resti all'Hellas. Discorso analogo riguarda Stefan Mitrovic, metà stagione in Olanda, all'Excelsior, l'altra metà in Grecia, all'Asteras Tripolis. Certo, se Marco Baroni, che lo schierò spesso nel 2024, riprendesse la guida dell'Hellas, le possibilità di una sua permanenza aumenterebbero.

Dalla Reggiana, retrocessa in C, rientrano Charlys e Mathis Lambourde. Saranno provati in ritiro a Folgaria. Sarà così anche per Nicolò Calabrese, autore di una buona stagione con la Carrarese, salva con buon margine in B. Può restare.

Per Juan Manuel Cruz, fermato da un infortunio al Trento, l'ipotesi è il rinnovo del prestito.