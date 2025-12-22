Lutto nel calcio e in casa gialloblù. È mancato Stefano Vavoli, che fu secondo di Giuliano Giuliani nel Verona 1986/87.
Addio a Stefano Vavoli, fu il secondo di Giuliani nel Verona 86/87
L'ex portiere aveva 64 anni, debuttò in A con l'Hellas
L’ex portiere di Terracina è morto ieri nella sua casa a Quartu Sant’Elena in Sardegna, dove si era stabilito a fine carriera. Avrebbe compiuto 65 anni il 30 dicembre.
Vavoli arrivò al Verona nell'estate 1986 come secondo portiere dietro Giuliani. L'esordio in Serie A risale al 12 ottobre di quell'anno, nella gara Udinese-Verona, conclusasi 2-2. Una settimana dopo difese i pali nella partita casalinga contro l'Avellino, anch'essa conclusasi con 2 gol per parte. Furono le uniche due presenze di Vavoli in gialloblù prima di passare alla Massese.
