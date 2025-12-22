hellas1903 news Addio a Stefano Vavoli, fu il secondo di Giuliani nel Verona 86/87

gazzanet

Addio a Stefano Vavoli, fu il secondo di Giuliani nel Verona 86/87

Addio a Stefano Vavoli, fu il secondo di Giuliani nel Verona 86/87 - immagine 1
L'ex portiere aveva 64 anni, debuttò in A con l'Hellas
Redazione Hellas1903

Lutto nel calcio e in casa gialloblù. È mancato Stefano Vavoli, che fu secondo di Giuliano Giuliani nel Verona 1986/87.

L’ex portiere di Terracina è morto ieri nella sua casa a Quartu Sant’Elena in Sardegna, dove si era stabilito a fine carriera. Avrebbe compiuto 65 anni il 30 dicembre.

Vavoli arrivò al Verona nell'estate 1986 come secondo portiere dietro Giuliani. L'esordio in Serie A risale al 12 ottobre di quell'anno, nella gara Udinese-Verona, conclusasi 2-2. Una settimana dopo difese i pali nella partita casalinga contro l'Avellino, anch'essa conclusasi con 2 gol per parte. Furono le uniche due presenze di Vavoli in gialloblù prima di passare alla Massese.

Leggi anche
Bradaric, sprint per recuperare per la partita col Milan
Serie A, la classifica. Il Verona sempre a -2 dalla salvezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA