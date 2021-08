Affare fatto, Zaccagni saluta il Verona e va alla Lazio

Il centrocampista trova l'accordo sull'ingaggio e passa in biancoceleste

Le ultime ore passate a discutere sull'ingaggio. Due milioni e 200 mila euro la richiesta del calciatore, 1 milione e 950 mila per la stretta di mano dopo un lungo braccio di ferro tra il procuratore Tinti e il club biancoceleste. Mattia Zaccagni saluta il Verona e passa alla Lazio, che lo acquista per circa 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Termina, così, l'avventura del centrocampista in gialloblù, iniziata nel 2013. Un trasferimento verso altri lidi al quale Zaccagni non ha mai chiuso, decidendo prima del mercato di non rinnovare con l'Hellas il contratto in scadenza nel 2022. Legittime ambizioni di un ragazzo che in A è da sue stagioni che gioca ad alti livelli. Per l'Hellas si tratta di un'altra considerevole plusvalenza, arrivata dopo gli ingaggi di Simeone e Caprari.