Il Verona è sempre molto interessato ad Akpa Akpro, una precisa richiesta di Paolo Zanetti. Secondo Alfredo Pedullà il centrocampista per ora prende tempo, non essendo del tutto convinto del passaggio all'Hellas e volendo tornare al Monza. Questa operazione, comunque vada, rimane slegata dall'affare Noslin-Cabal in biancoceleste.