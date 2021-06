Allenatore Verona, quattro rimasti in lista. Spunta anche Di Francesco

Il Verona a caccia del nuovo tecnico. Volata a quattro

Redazione Hellas1903

Ore febbrili in casa Hellas a caccia del nuovo allenatore. Sono quattro i nomi rimasti in lista e nessuno al momento è più avanti di un altro: Italiano, Dionisi, Di Francesco e Tudor. Tutti e quattro hanno un contratto in essere e questo non semplifica le cose.

ITALIANO. In attesa di ulteriori chiarimenti con lo Spezia (oggi incontro con fumata grigia), il tecnico deve decidere. Le quotazioni per un suo arrivo a Verona sono nelle ultime ore tuttavia in ribasso.

DIONISI. Ancora in ballo per restare o meno a Empoli, anche lui piace all'Hellas che non molla la presa. Ma la situazione deve sbloccarsi e non mancano altre richieste.

DI FRANCESCO. È il nome spuntato oggi, come riportato da Sky Sport. Da nostre verifiche l'Hellas ha avuto un contatto e le parti si sono piaciute. Tutta da definire, però, la situazione. Di Francesco ha ancora due anni di contratto col Cagliari, da cui deve liberarsi.

TUDOR. È l'ultimo in lista ma comunque considerato dal Verona. Anche lui deve liberarsi da un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2022.