Hanno fatto gola a molti club di B che aspirano alla promozione, tra cui il Verona, ma la strada per loro è già segnata. Ad attendere Ignazio Abate e Alberto Aquilani è la serie A.

L'allenatore della Juve Stabia, riporta Sky, è il favorito per la panchina del Torino, mentre Aquilani è corteggiato dal Sassuolo, sua probabile destinazione finale. Il club di Cairo, accantonato D'Aversa, punta forte sull'ex giocatore del Milan dopo l'ottimo campionato con la Juve Stabia, mentre la famiglia Squinzi, salutato Grosso che andrà alla Fiorentina, si prepara ad accogliere l'ex Roma dopo l'expoit col Catanzaro.

Il Verona ha cercato D'Aversa, che preferisce attendere, e punta su Gilardino, con l'ipotesi Baroni che resta più defilata.