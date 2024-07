Alphadjo Cissè, proseguono i contatti tra Verona e Milan. L’Hellas chiede Nasti

Milan e Verona in contatto costante per Alphadjo Cissè . A riportarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Il club gialloblù vorrebbe Marco Nasti come contropartita ma in questo momento non c’è il via libera per procedere alla chiusura. I club sono comunque alla ricerca di una soluzione per avanzare nella trattativa.