Ambizione e coraggio, ecco perchè il Verona ha scelto Tudor

La delusione Di Francesco e la svolta immediata, i motivi

La celerità con cui D'Amico ha provveduto al cambio è eloquente in tal senso. Sono per fortuna lontani i tempi in cui si era aspettata, di fatto, la retrocessione, come nel 2015. E la scelta è arrivata dritta e senza tentennamenti: Igor Tudor, già sondato nei mesi scorsi. Il Verona ha fatto le sue recenti fortune con un tecnico che doveva rilanciarsi e che forse aveva la sua ultima occasione per farlo ad alti livelli. Juric l'ha sfruttata come meglio non si poteva. Ora tocca a Tudor che di Juric è concittadino spalatino, ma questa è solo pura coincidenza. Perchè l'Hellas lo ha scelto? Ambizione e coraggio. Sono le due qualità che D'Amico gli riconosce, col placet di Setti, che del ds si fida ciecamente. Tudor recentemente non le ha mandate a dire nemmeno a Pirlo, reo a suo avviso di averlo relegato in un ruolo di vice poco coinvolto lo scorso anno. Vuole allenare. Ha scelto Udine per due volte a campionato in corso, portando la squadra alla salvezza. Poi in Friuli gli è andata male nel 2019. È uno di carattere molto deciso, che ha una voglia matta di dimostrare che può rientrare e rimanere a lavorare in Serie A.