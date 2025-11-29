Ancora Zanetti o no? Il Verona valuta: rispunta il nome di Donati

Nessun dirigente del Verona ha parlato dopo la gara persa a Genova. Paolo Zanetti ha rilasciato le sue dichiarazioni che lasciano intendere una situazione non certa per la permanenza sulla panchina gialloblù.
L'Hellas non parla e riflette sulla panchina
Sky riporta che l'Hellas sta valutando il da farsi. In caso di esonero di Zanetti potrebbe essere quello di Massimo Donati il primo nome da vagliare. L'allenatore ed ex gialloblù, già contattato prima di scegliere il tecnico vicentino nel 2024, è reduce dall'esonero con la Sampdoria del 18 ottobre scorso. Sullo sfondo anche il nome di Paolo Sammarco, allenatore della Primavera dell'Hellas.
