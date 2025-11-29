Gagliardini: “Noi i colpevoli, per salvarci serve fare quello che nessuno ha mai fatto”

Il centrocampista: "Nessuno si è mai salvato con 6 punti in 13 partite, ma le prestazioni ci sono"

Redazione Hellas1903 29 novembre - 18:34

Roberto Gagliardini commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona a Genova.

"La partita era stata preparata nel modo giusto - dice il centrocampista - siamo riusciti ad andare in vantaggio ma abbiamo preso il gol a fine primo tempo che ci ha un po' scosso. Nella ripresa siamo entrati compatti ma dopo il 2 a 1 la reazione c'è stata. La situazione è figlia del momento.

Le vittorie sono la migliore medicina. La squadra è unita. Abbiamo parlato dopo la partita, ci siamo guardati in faccia. Sappiamo che il momento è difficile, dei punti che abbiamo e che la vittoria non è arrivata quest'anno. La squadra non ha mai fatto una partita che meritasse di perdere. Siamo sempre stati sul pezzo e questa deve essere la nostra spinta.

C'è possibilità di salvarsi realmente? La domanda è legittima. Ai ragazzi ho detto che è molto semplice: nessuno si è mai salvato con 6 punti dopo 13 partite. O passiamo sei mesi nel peggior modo possibile vivacchiando, o proviamo a fare qualcosa che nessuno ha mai fatto. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di mai fatto e questo ci deve dare forza e stimolo per pensare alle prossime partite.

Siamo con l'allenatore? Non abbiamo fatto una vittoria quest'anno e sarebbe ipocrita dire che è colpa dell'allenatore. Noi siamo i primi colpevoli. L'allenatore è sempre stato con noi, ci protegge sempre e comunque. E le prestazioni ci sono, stiamo lottando su ogni palla in ogni gara".