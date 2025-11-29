De Rossi: “Vittoria molto pesante, noi non bene nel primo tempo”

L'allenatore del Genoa: "Quando c'è equilibrio devi metterci qualcosa in più"

Redazione Hellas1903 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 17:40)

Daniele De Rossi commenta in conferenza stampa lavittoria del suo Genoa col Verona.

"Quanto pesa questa vittoria? Tantissimo anche se non cambia nulla. Siamo consapevoli di non aver fatto un buon primo tempo ma questi ragazzi mettono in campo sempre una bella reazione. L'atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico ma nel primo tempo bisogna far meglio.

Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all'ultimo ci siamo abbassati tanto.

Se abbiamo fatto malino nel primo tempo è colpa mia. Parte del lavoro è anche analizzare quello che stava succedendo. Per me era una cosa non molto tattica ma di interpretazione nel far girare la palla. Quando c'è equilibrio di livello devi metterci qualcosa in più".