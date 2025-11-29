Montipò 5,5
gazzanet
Pagelle, Verona a fondo. Quanti errori, la squadra non c’è più
Sul gol di Thorsby non appare ineccepibile. Non dà sicurezza alla difesa.
Nuñez 5,5
Torna dal via, aggiungendo solidità in avvio. Ma minuto dopo minuto si sgretola.
Nelsson 5
Quando il Verona sbanda non riesce a tenerlo lungo la rotta. Involuto.
Valentini 5
Indugia sull’1-1. Prestazione che ne replica altre, insufficienti, di questa sua stagione.
Belghali 5,5
Ha presto un’ottima occasione, Ostigard lo mura. Poi sblocca il risultato infilando con prontezza. Di seguito frena e perde Thorsby sul gol.
Niasse 5
Ci mette atletismo, ma non basta. Quando la tenuta del Verona cede non dà supporto.
Gagliardini 5,5
Dà ordine sulla mediana finché può. Non riesce a tenere il ritmo alto, la squadra si blocca.
Bernede 5
Non è efficace. Manca in fase di costruzione e fatica quando deve coprire.
Bradaric 6
Prende l’iniziativa sulla sinistra. Spinge con frequenza, è costretto a uscire per un problema muscolare.
Giovane 5
Comincia bene, finisce male. Potrebbe andare al tiro e serve con frenesia Mosquera, sprecando. Manca di testa il pari.
Mosquera 6
Debutto stagionale da titolare. Combattivo, dà vigore all’attacco. Poi cala.
Frese 5
Subentra a Bradaric. Grossa incertezza sul gol del pareggio.
Sarr 5
Ingresso che non lascia segno
Orban 5,5
Ha due occasioni, gli dicono di no Leali e Vasquez, ma da quella distanza deve fare gol.
Oyegoke ng
Al-Musrati ng
Zanetti 5
Il copione si ripete: partenza con lo sprint, e stavolta con il gol, ma poi il Verona si smarrisce. La squadra viene recuperata e travolta fino al 2-1, poi ritorna a proporsi, invano. La classifica la si vede e si commenta da sé. Il gioco è sempre più deludente. Le somme dicono questo.
