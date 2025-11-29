Pagelle, Verona a fondo. Quanti errori, la squadra non c’è più

Ha presto un’ottima occasione, Ostigard lo mura. Poi sblocca il risultato infilando con prontezza. Di seguito frena e perde Thorsby sul gol.

Non è efficace. Manca in fase di costruzione e fatica quando deve coprire.

Ha due occasioni, gli dicono di no Leali e Vasquez, ma da quella distanza deve fare gol.

Il copione si ripete: partenza con lo sprint, e stavolta con il gol, ma poi il Verona si smarrisce. La squadra viene recuperata e travolta fino al 2-1, poi ritorna a proporsi, invano. La classifica la si vede e si commenta da sé. Il gioco è sempre più deludente. Le somme dicono questo.