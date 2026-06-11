Torna la voce, questa volta vidimata da Gianluca Di Marzio di Sky. Il Torino è alla ricerca di un portiere e sarebbe sulle tracce di Lorenzo Montipò. Il classe 1996 ha un ingaggio alto per Verona in Serie B. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Non è la prima volta che l'estremo difensore viene accostato al club granata. Montipò, all'Hellas dal 2021, si può considerare in uscita sia per l'alto ingaggio sia per un ciclo in gialloblù che sembra decisamente concluso dopo la retrocessione, Non sarà l'unico, il club gialloblù è in procinto di rivoluzionare la rosa tra plusvalenze, cessioni, conclusione di prestiti e mancati riscatti.