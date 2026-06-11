C'è chi ha già iniziato a costruire la prossima stagione e chi, invece, è ancora ai blocchi di partenza. A meno di un mese dall'apertura ufficiale del mercato estivo di Serie B, Palermo, Sampdoria, Empoli, Avellino, Catanzaro, Modena e Pisa hanno già avviato contatti, sondaggi e trattative per rinforzare le rispettive rose. Il Verona, chiamato a costruire una squadra per la promozione e che sarà considerata una delle squadre favorite, nelle ultime settimane è invece rimasto inevitabilmente frenato dalla vicenda legata al direttore sportivo Sean Sogliano.

Mentre l'Hellas attendeva di sciogliere il nodo dirigenziale con il ds che, comunque, può aver lavorato sottotraccia, le concorrenti hanno iniziato a muoversi. Il Palermo di Filippo Inzaghi lavora attorno al nome di Stiven Shpendi per rinforzare l'attacco, l'Avellino di Alessandro Nesta ha aperto un canale privilegiato con la Juventus per alcuni giovani talenti, mentre la Sampdoria è impegnata nella ricostruzione con il nuovo direttore sportivo Americo Branco e valuta profili internazionali per la panchina come Julio Velázquez e Pepijn Lijnders. Il Pisa ha scelto Bianco come nuovo allenatore. La Cremonese lavora per mantenere l'ossatura della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie A.

Adesso, con la posizione di Sogliano definita, anche il Verona può iniziare a recuperare terreno, iniziando dalle cessioni per arrivare a un profondo rinnovo della rosa, ma, rispetto alle altre parte, con qualche settimana di ritardo in una corsa che si preannuncia molto competitiva.