Si muove la giostra degli allenatori in Serie B.

Mentre il Verona stringe per uno tra Alberto Gilardino o Marco Baroni, il Pisa sta chiudere con Paolo Bianco. Il tecnico, promosso in A con il Monza, ha deciso di non proseguire con il club biancorosso, con cui è sotto contratto.

Nelle prossime ore rassegnerà le dimissioni per poi accordarsi con il Pisa, che aveva parlato anche con Paolo Zanetti, ex dell'Hellas, senza trovare un'intesa.

Ora, per la società nerazzurra, con la squadra retrocessa in B, insieme a Verona e Cremonese, il nuovo via è con Bianco, il cui nome era stato avvicinato anche all'Hellas.