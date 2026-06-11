Il giocatore serbo in questa stagione era stato in Olanda e in Grecia
Stefan Mitrovic rientra al Verona per andare di nuovo in prestito.
Lo comunica l'Hellas in una nota: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, per la stagione sportiva 2026/27, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic al Fudbalski Klub Vojvodina in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione".
Mitrovic nell'ultima stagione è stato in prestito prima all'Excelsior, in Olanda, per poi passare all'Asteras Tripolis, in Grecia.
Arrivato all'Hellas a gennaio del 2024 dalla Stella Rossa, a titolo definitivo, per 1.5 milioni di euro, in gialloblù ha giocato 10 partite. Poi, l'esperienza in belgio, al Leuven e quelle successiva nella scorsa annata.
Ora, dunque, il Vojvodina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA