Si avvicina l'esordio dell'unico gialloblù impegnato negli USA, il terzino algerino piace ai granata

Redazione Hellas1903

Il Torino sta pianificando il mercato e ha tra gli altri individuato Rafik Belghali come obiettivo. L'esterno algerino sarà molto probabilmente una plusvalenza per il Verona, in quanto, quasi certamente, il campionato di Serie B sarà meno appetibile per lui visto l'interesse di altre società.

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Oltre al Toro, anche il Bologna valuta Belghali come possibile innesto per il suo nuovo allenatore Domenico Tedesco.

Intanto il terzino gialloblù è in ritiro con la sua nazionale a Kansas City. Nella notte è sceso in campo al 46' per l'amichevole contro la Bolivia, vinta 4-0 grazie alle reti di Mandi, Hadj Moussa e alla doppietta di Gouiri. Tante rotazioni in queste amichevoli fatte dal CT Petkovic, la sua squadra si prepara adesso al grande esordio in programma il 17 giugno contro i campioni del mondo dell'Argentina.

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