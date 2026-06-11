Il Torino sta pianificando il mercato e ha tra gli altri individuato Rafik Belghali come obiettivo. L'esterno algerino sarà molto probabilmente una plusvalenza per il Verona, in quanto, quasi certamente, il campionato di Serie B sarà meno appetibile per lui visto l'interesse di altre società.

Oltre al Toro, anche il Bologna valuta Belghali come possibile innesto per il suo nuovo allenatore Domenico Tedesco.

Intanto il terzino gialloblù è in ritiro con la sua nazionale a Kansas City. Nella notte è sceso in campo al 46' per l'amichevole contro la Bolivia, vinta 4-0 grazie alle reti di Mandi, Hadj Moussa e alla doppietta di Gouiri. Tante rotazioni in queste amichevoli fatte dal CT Petkovic, la sua squadra si prepara adesso al grande esordio in programma il 17 giugno contro i campioni del mondo dell'Argentina.