Dopo aver compreso la volontà di Paolo Bianco di non proseguire dopo la promozione, il neopromosso Monza sta valutando diversi profili per la panchina. Tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Alberto Gilardino, con il quale sono stati avviati i primi colloqui e che rappresenta una delle prime idee. A raccontarlo è Gianluca Di Marzio a Sky. Per il Monza Gilardino è la prima idea.

Contattato anche dal Verona, l'ex gialloblù, molto gradito alla piazza (nostro sondaggio), è destinato ad allontanarsi come nuovo allenatore, con il club di via Olanda che pare puntare dritto verso Marco Baroni.