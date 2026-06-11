Il club brianzolo, dopo l'addio di Bianco, punta su di lui
Dopo aver compreso la volontà di Paolo Bianco di non proseguire dopo la promozione, il neopromosso Monza sta valutando diversi profili per la panchina. Tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Alberto Gilardino, con il quale sono stati avviati i primi colloqui e che rappresenta una delle prime idee. A raccontarlo è Gianluca Di Marzio a Sky. Per il Monza Gilardino è la prima idea.
Contattato anche dal Verona, l'ex gialloblù, molto gradito alla piazza (nostro sondaggio), è destinato ad allontanarsi come nuovo allenatore, con il club di via Olanda che pare puntare dritto verso Marco Baroni.
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