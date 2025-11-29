Il Verona di Zanetti perde anche a Genova (2-1) ed è sempre più ultimo

Altra disfatta per l'Hellas che in vantaggio con Belghali si fa rimontare da Colombo e Thorsby

Andrea Spiazzi Direttore 29 novembre - 17:10

Segni per primo con Belghali e pensi: che sia la volta buona? Niente da fare, il Verona si fa rimontare con due buchi difensivi, regala punti a un'altra diretta concorrente. Fa, in sostanza, quello che ha sempre fatto finora: un buon avvio, poi si limita a rincorrere l'avversario mordendogli le caviglie ma lasciandogli il 65 per cento di possesso palla, prende un gol barbino e un altro con la difesa messa ancora peggio.

È la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, la seconda con una rivale per la salvezza. Parola che pronunciata oggi sembra una chimera. Chissà ora che faranno Zanzi e Sogliano, intenti fino a stamane a difendere strenuamente un allenatore dai numeri disastrosi. "Andrà sempre tutto bene"?

Cambi in formazione per Zanetti: Orban per la prima volta viene lasciato in panchina in favore di Giovane. Anche Frese siede col giaccone, torna Valentini nei tre, come pure Nunez. A centrocampo Niasse è preferito ad Al-Musrati.

Alti i ritmi fin da subito, dopo una buona uscita di Montipò al 9' è Belghali a costruirsi una ghiotta occasione dribblando in area e calciando con deviazione in corner di Ostigard.

La posta in gioco è alta, le squadre ripiegano velocemente per chiudere gli spazi. Il Genoa mantiene il possesso, con Giovane e Mosquera pronti a sfruttare il contropiede. L'Hellas va in pressione solo nella propria metà campo.

0-1. A SEGNO BELGHALI. Il Verona passa in vantaggio al 21' grazie a una grande azione di Mosquera che strappa il pallone a Ostigard sul fonda a sinistra, mette un cross che rimpalla tra Leali e la difesa per favorire l'accorrente Belghali che insacca.

Rabbiosa la reazione del Genoa che guadagna un corner. Poi Colombo riceve davanti alla porta ma tocca con la mano. Al 28' viene ammonito Thorsby per un fallo a centrocampo su Niasse.

Al 32' Bradaric deve uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra, entra Frese.

Parte Giovane in contropiede al 33', ma il tocco per Mosquera è leggermente lungo e Leali esce bloccando. Il Genoa non trova sbocchi in avanti, l'Hellas è compatto e attento, anche se manca in fase offensiva. Mosquera viene ammonito al 39'.

1-1, COLOMBO PAREGGIA. Il Genoa segna al primo vero affondo pericoloso. Al 40' Vitinha dalla trequarti pesca Colombo che, lasciato solo sul filo del fuorigioco, insacca col sinistro senza fatica davanti a Montipò.

La ripresa continua sugli stessi binari, possesso palla al Genoa, Verona intento a chiudere per ripartire. Al 47' viene ammonito Nunez per fallo a centrocampo su Vitinha. Il portoghese parte da centrocampo e segna al 50' ma c'è fuorigioco. Al 53' da traversone su punizione Thorsby incorna poco sopra la traversa, il Verona rischia.

I gialloblù provano ad alzare le linee, la squadra di de Rossi controlla. Il Ferraris incita i suoi.

2-1 GENOA. Incredibile quello che accade al 62'. Il Genoa batte un traversone con Martin, di testa va Ostigard e coglie il palo. La palla prosegue tra i piedi dei rossoblù, Marcandalli mette un nuovo traversone, pressochè identico, Thorsby è solo e insacca davanti a Montipò. Per due volte la difesa dell'Hellas si fa trovare sguarnita su un lancio sottoporta da lontano.

Zanetti al 66' toglie Bernede e Mosquera, dentro Orban e Sarr. De Rossi cambia Colombo con Ekuban.

Il Verona ci prova al 69' con Sarr che dal fondo a sinistra mette in mezzo per Orban che tocca, Leali respinge salvando il risultato.

73': ammonito Gagliardini che strattona la maglia di un avversario (salterà la gara con l'Atalanta per squalifica). C'è una punizione da posizione pericolosa, a un metro dall'area. Malinovskyi calcia di seconda e la palla sfiora il palo. L'Hellas subisce e fatica a ripartire. Gli riesce a Sarr al 79', ma la rimessa laterale dal fondo non produce nulla.

All'81' escono Belghali e Niasse, dentro Al-Musrati e Oyegoke.

Vasquez all'84' chiude la porta su una mezza girata di Orban, l'Hellas ci prova ma non trova ancora la porta. Il Genoa, al 65 per cento di possesso palla, va in tensione.

GIOVANE SI MANGIA IL GOL. Bella azione di Valentini che scende sul fondo all'89'. Il cross è morbido, Giovane davanti alla porta colpisce debolmente tra le braccia di Leali.

Orban prende un fallo a centrocampo, ci sono 4' di recupero, il Genoa è nella sua area. Spiove un corner, c'è fallo su Leali che resta a terra. C'è il recupero del recupero. Il Genoa ringhia su tutti i palloni. De Rossi viene ammonito. Finisce la partita, non l'agonia del Verona di Zanetti, sempre più ultimo in classifica.