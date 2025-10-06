La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 13a alla 22a giornata della Serie A Enilive 2025/26.
Anticipi e posticipi, le partite del Verona
13ª GIORNATA
Genoa-Hellas Verona (sabato 29 novembre, ore 15) - DAZN
14ª GIORNATA
Hellas Verona-Atalanta (sabato 6 dicembre, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN
15ª GIORNATA
Fiorentina-Hellas Verona (domenica 14 dicembre, ore 15) - DAZN
16ª GIORNATA*
Hellas Verona-Bologna (giovedì 15 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN
17ª GIORNATA
Milan-Hellas Verona (domenica 28 dicembre, ore 12.30) - DAZN
18ª GIORNATA
Hellas Verona-Torino (domenica 4 gennaio 2026, ore 18) - Sky Sport/DAZN
19ª GIORNATA
Napoli-Hellas Verona (mercoledì 7 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN
20ª GIORNATA
Hellas Verona-Lazio (domenica 11 gennaio 2026, ore 18) - Sky Sport/DAZN
21ª GIORNATA
Cremonese-Hellas Verona (lunedì 19 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN
22ª GIORNATA
Hellas Verona-Udinese (lunedì 26 gennaio 2026, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN
*recupero della gara delle società partecipante alla EA Sports FC Supercup 2025/26
fonte: hellasverona.it
