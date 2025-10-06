hellas1903 news Anticipi e posticipi, le partite del Verona

Anticipi e posticipi, le partite del Verona

Anticipi e posticipi, le partite del Verona - immagine 1
Le gare dei gialloblù dalla tredicesima alla ventiduesima giornata
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 13a alla 22a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

13ª GIORNATA

Genoa-Hellas Verona (sabato 29 novembre, ore 15) - DAZN

14ª GIORNATA

Hellas Verona-Atalanta (sabato 6 dicembre, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN

15ª GIORNATA

Fiorentina-Hellas Verona (domenica 14 dicembre, ore 15) - DAZN

16ª GIORNATA*

Hellas Verona-Bologna (giovedì 15 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN

17ª GIORNATA

Milan-Hellas Verona (domenica 28 dicembre, ore 12.30) - DAZN

18ª GIORNATA

Hellas Verona-Torino (domenica 4 gennaio 2026, ore 18) - Sky Sport/DAZN

19ª GIORNATA

Napoli-Hellas Verona (mercoledì 7 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN

20ª GIORNATA

Hellas Verona-Lazio (domenica 11 gennaio 2026, ore 18) - Sky Sport/DAZN

21ª GIORNATA

Cremonese-Hellas Verona (lunedì 19 gennaio 2026, ore 18.30) - DAZN

22ª GIORNATA

Hellas Verona-Udinese (lunedì 26 gennaio 2026, ore 20.45) - Sky Sport/DAZN

*recupero della gara delle società partecipante alla EA Sports FC Supercup 2025/26

fonte: hellasverona.it

