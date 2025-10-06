hellas1903 news Verona, gli impegni dei convocati nelle nazionali

Verona, gli impegni dei convocati nelle nazionali

Verona, gli impegni dei convocati nelle nazionali - immagine 1
4 gialloblù nelle nazionali maggiori e 4 nelle Under 21
Redazione Hellas1903

Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.

RAFIK BELGHALI (Algeria)

Somalia-Algeria | 09/10, Bir El Djir (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Algeria-Uganda | 14/10, Bukhalfa (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

DOMAGOJ BRADARIC (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia | 09/10, Praga (Repubblica Ceca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Croazia-Gibilterra | 12/10, Varazdin (Croazia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

GRIGORIS KASTANOS (Cipro)

Cipro-Bosnia Erzegovina | 09/10, Larnaca (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

San Marino-Cipro | 12/10, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

CHEIKH NIASSE (Senegal)

Sudan-Senegal | 10/10, Djouba (Sudan del Sud) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

Senegal-Mauritania | 14/10, Dakar (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026

TOBIAS SLOTSAGER (Danimarca Under 21)

Danimarca-Austria | 10/10, Vejle (Danimarca) - Qualificazioni Europei UEFA U21

Belgio-Danimarca | 14/10, Westerlo (Belgio) - Qualificazioni Europei UEFA U21

ADI KURTI (Albania Under 21)

Albania-San Marino | 05/10, Tirana (Albania) - Amichevole

LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)

Romania-Serbia | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole

Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21

IOAN VERMESAN (Romania Under 21)

Romania-Serbia | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole

Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21

Fonte: hellasverona.it

