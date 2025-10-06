Di seguito i calciatori dell'Hellas Verona convocati in Nazionale, con i relativi impegni.
Verona, gli impegni dei convocati nelle nazionali
RAFIK BELGHALI (Algeria)
Somalia-Algeria | 09/10, Bir El Djir (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Algeria-Uganda | 14/10, Bukhalfa (Algeria) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
DOMAGOJ BRADARIC (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia | 09/10, Praga (Repubblica Ceca) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Croazia-Gibilterra | 12/10, Varazdin (Croazia) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
GRIGORIS KASTANOS (Cipro)
Cipro-Bosnia Erzegovina | 09/10, Larnaca (Cipro) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
San Marino-Cipro | 12/10, Serravalle (San Marino) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
CHEIKH NIASSE (Senegal)
Sudan-Senegal | 10/10, Djouba (Sudan del Sud) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
Senegal-Mauritania | 14/10, Dakar (Senegal) - Qualificazioni Mondiali FIFA 2026
TOBIAS SLOTSAGER (Danimarca Under 21)
Danimarca-Austria | 10/10, Vejle (Danimarca) - Qualificazioni Europei UEFA U21
Belgio-Danimarca | 14/10, Westerlo (Belgio) - Qualificazioni Europei UEFA U21
ADI KURTI (Albania Under 21)
Albania-San Marino | 05/10, Tirana (Albania) - Amichevole
LUCA SZIMIONAS (Romania Under 21)
Romania-Serbia | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole
Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21
IOAN VERMESAN (Romania Under 21)
Romania-Serbia | 10/10, Arad (Romania) - Amichevole
Romania-Cipro | 14/10, Cluj-Napoca (Romania) - Qualificazioni Europei UEFA U21
Fonte: hellasverona.it
