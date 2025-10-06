hellas1903 news Verona, Harroui prepara il rientro

Verona, Harroui prepara il rientro

Il giocatore olandese pronto a tornare dopo un mese di stop
Redazione Hellas1903

Abdou Harroui rientrerà dopo la sosta di campionato.

Il giocatore olandese si è fermato un mese fa per un problema muscolare.

Harroui è stato schierato da titolare nella gara con la Lazio, persa per 4-0 dall'Hellas, uscendo dopo un tempo.

Se non ci saranno rallentamenti, Harroui sarà convocato per la gara del 18 ottobre con il Pisa.

