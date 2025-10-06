Il Verona è la sesta squadra per conclusioni verso la porta avversaria, dopo Inter, Juventus, Napoli, Como e Atalanta. L'Hellas ha, infatti, tirato 83 volte cercando la rete. Non solo, i giallo-blu sono quarti in classifica per numero di conclusioni in porta, 31. Nonostante questi dati, la squadra di Zanetti è riuscita a segnare solo due reti delle quali una su rigore.
Verona, 83 tiri per 2 gol
Hellas tra le prime sei per conclusioni, la mira è ancora imprecisa
Nella pausa di campionato il Verona lavorerà anche su questo aspetto, in vista della prossima gara, a Pisa, sabato 18 Ottobre alle ore 15.
