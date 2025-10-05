hellas1903 news Pisa travolto, il Bologna vince 4-0

Pisa travolto, il Bologna vince 4-0

I prossimi avversari del Verona subiscono un poker al Dall'Ara. Espulso Touré
Redazione Hellas1903

Il Pisa, prossimo avversario del Verona, ha perso per 4-0 con il Bologna.

I nerazzurri sono stati travolti dai gol di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard.

La squadra di Gilardino è rimasta in 10 per l'espulsione di Touré, che salterà, dunque, la gara con l'Hellas, in programma sabato 18 ottobre all'Arena Garibaldi.

