hellas1903 news Verona, dopo la sosta altri due scontri diretti: Pisa e Cagliari

gazzanet

Verona, dopo la sosta altri due scontri diretti: Pisa e Cagliari

Verona, dopo la sosta altri due scontri diretti: Pisa e Cagliari - immagine 1
Gialloblù, dopo la sconfitta col Sassuolo, in campo il 18 e il 26 ottobre
Redazione Hellas1903

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, il Verona si ferma per la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.

L'Hellas tornerà a giocare il 18 ottobre in trasferta con il Pisa.

Poi, il 26, sarà al Bentegodi con il Cagliari.

Altri due scontri diretti di grande importanza per i gialloblù.

Leggi anche
Belghali convocato con l’Algeria: “Un sogno che si avvera”
Gagliardini: “C’è tutto per raggiungere la salvezza, troveremo l’equilibrio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA