Dopo la sconfitta con il Sassuolo, il Verona si ferma per la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.
Verona, dopo la sosta altri due scontri diretti: Pisa e Cagliari
Verona, dopo la sosta altri due scontri diretti: Pisa e Cagliari
Gialloblù, dopo la sconfitta col Sassuolo, in campo il 18 e il 26 ottobre
L'Hellas tornerà a giocare il 18 ottobre in trasferta con il Pisa.
Poi, il 26, sarà al Bentegodi con il Cagliari.
Altri due scontri diretti di grande importanza per i gialloblù.
