Belghali convocato con l’Algeria: “Un sogno che si avvera”

L'esterno del Verona chiamato da Petkovic per le gare con Somalia e Uganda
Grande gioia per Rafik Belghali dopo la prima convocazione con la sua Nazionale, l'Algeria. Il CT Vladimir Petkovic, ha chiamato l'esterno del Verona per le sfide contro Somalia e Uganda, gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.

"Un sogno che si avvera. Onorato di ricevere la mia prima chiamata per rappresentare il mio paese" il commento su Instagram di Belghali.

 

