Lorenzo Montipò è uno dei tanti che può lasciare il Verona, a maggior ragione se a cercarlo è un club di serie A. Il Torino, che aveva manifestato interesse per il portiere ora sembra virare su Ravaglia, cercato però anche da Udinese e Parma. La novità, raccontata da Alfredo Pedullà, riguarda il Venezia. La società neopromossa si è fatta avanti per il numero 1 dell'Hellas e si starebbe trattando sul prezzo del cartellino, con Montipò che ha ancora due anni di contratto in gialloblù.

Pedullà riporta che presto ci sarà un incontro che può allargarsi ad altre eventuali operazioni. Montipò è al Verona dal 2021, e lo scorso 27 agosto ha rinnovato con l'Hellas fino al 30 giugno 2028. Quella appena trascorsa potrebbe diventare l'ultima stagione da estremo difensore in riva all'Adige.