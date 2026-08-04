L'Hellas prosegue la preparazione, il 16 agosto il debutto in Coppa Italia con l'Entella
Folgaria primo giorno 12.7.26
Ripresa degli allenamenti oggi per il Verona.
Ricomincia la preparazione, dopo un giorno di sosta, per l'Hellas. Allo Sporting Center Paradiso, seduta per i gialloblù, per cui si avvicina il via ufficiale alla stagione.
Il 16 agosto il Verona giocherà nei trentaduesimi di Coppa Italia con l'Entella, al Bentegodi. Il 23, l'inizio del campionato, sempre al Bentegodi, con l'Ascoli.
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