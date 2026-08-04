Il club gialloblù punta sul centrocampista rosanero, accordo da trovare
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Il Verona cerca Jacopo Segre per il centrocampo.
Il giocatore del Palermo è un obiettivo dell'Hellas. Lo riporta www.trivenetogoal.it.
La trattativa è aperta, l'accordo resta da trovare. Con il Palermo, Segre è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Attende il rinnovo, intanto ci sono stati contatti con altri club, tra cui il Verona, che ha mostrato grande interesse.
Dialogo in corso tra le parti.
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