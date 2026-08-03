Anche il Verona ci ha provando, ricevendo il secco no della Juventus. Il club bianconero non intende provarsi di Augusto Seedorf Owusu, centrocampista torinese di 21 anni lo scorso anno nella Juve U23.

Buona parte dei club di Serie B, alcune squadre di A di medio-bassa dimensione hanno tentato di accaparrarselo ma Spalletti ha detto no. Il tecnico ha avuto la possibilità di vederlo all’opera in partita col Basilea, dopo diversi allenamenti svolti pure l’anno scorso sul finale di stagione. La decisione sul futuro è presa: l’allenatore ha congelato il classe 2005, che dovrebbe rimanere in prima squadra alla Juventus per almeno un anno, considerato che il centrocampista è cresciuto nel vivaio e sarà dunque l’erede di Miretti.