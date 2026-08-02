Verona-Lecco 3-0, in gol Edmundsson, Harroui e Mulattieri

Al Campo Sportivo Comunale di Villafranca si gioca Hellas Verona-Lecco, quarta amichevole stagionale dei gialloblù.

Mister Baroni lancia Livramento dal primo minuto. Esordio anche per il nuovo acquisto Compagnon. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Sezonienko e Mulattieri. Non figura Bega tra i convocati.

Ecco l'11 titolare: (4-3-2-1) Leali; Oyegoke, Slotsager, Edmundsson, Frese; Bernede, Kastanos; Compagnon, Harroui, Sarr; Livramento

Al primo minuto si fa vedere subito Livramento, è bravo Vettoriel a respingere il tiro ravvicinato. All'11' ci prova ancora l'attaccante capoverdiano, il suo diagonale mancino termina al lato. Al 30' il Verona va vicinissimo al gol, cross di Bernede e colpo di testa di Sarr che va sul fondo di poco. Un minuto dopo su disimpegno errato del Lecco, il pressing di Edmundsson è vincente: pallone recuperato e allargato su Kastanos che dalla destra mette in mezzo per lo stesso difensore che infila con il destro. 1-0 per i gialloblù.

Allo scoccare della ripresa escono Sarr, Livramento, Slotsager e Compagnon per lasciare spazio a Mulattieri, Suslov, Bradaric e Korac. Al minuto 59' raddoppia il Verona, subito incisivo Mulattieri: bella sponda per Harroui, il marocchino si inserisce con un astuto tocco, riesce a immolarsi verso la porta e davanti all'estremo difensore del Lecco insacca in rete. 2-0 per i gialloblù. Al 63' ancora Verona, Mulattieri riceve un filtrante da Suslov, scarta Vettoriel e deposita in rete. Gol e assist alla prima amichevole per il nuovo attaccante gialloblù, 3-0 per l'Hellas. Nel frattempo entrano Cerbone, Cham e il neo arrivato Sezonienko. Al 79' il nuovo acquisto polacco è bravo in copertura a togliere la sfera dall'arrivo di un'attaccante avversario. Baroni mette in campo anche Charlys, Tagne e Vermesan nei minuti finali.

Al 90' arriva il fischio finale. Test superato per i gialloblù contro il Lecco, squadra di Serie C. Dai prossimi appuntamenti si inizia a fare sul serio: il 16 agosto ci sarà l'esordio al Bentegodi contro l'Entella per i trentaduesimi di Coppa Italia

Di seguito il tabellino del match:

HELLAS VERONA-LECCO 3-0Reti: 31' Edmundsson, 59' Harroui, 63' Mulattieri

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali (dal 70' Perilli), Oyegoke (dal 70' Cham), Korac, Edmundsson (dall'87' Tagne), Frese (dal 62' Sezonienko); Bernede (dall'87' Vermesan), Kastanos (dall'82' Charlys); Suslov, Harroui (dal 65' Cerbone), Bradaric; Mulattieri A disposizione: Toniolo, De Battisti, Akale LECCO: Vettorel, Polonioli, Meleddu, Kritta, Pellegrino, Metlika, Fasan (dall'81' Mihali), Anastasini, Arena (dal 61' Nova, dall'81' Arena), Furrer, Manetti A disposizione: Dalmasso, Tondi Arbitro: Lorenzo Lena (Sez. AIA di Treviso) Assistenti: Grigore Gherela (Sez. AIA di Portogruaro) e Elia Betello (Sez. AIA di San Donà di Piave) NOTE. Spettatori: 810