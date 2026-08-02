Verona-Lecco 3-0, in gol Edmundsson, Harroui e Mulattieri

A Villafranca vittoria per i gialloblù, successo netto nella quarta amichevole precampionato
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
Al Campo Sportivo Comunale di Villafranca si gioca Hellas Verona-Lecco, quarta amichevole stagionale dei gialloblù.
Mister Baroni lancia Livramento dal primo minuto. Esordio anche per il nuovo acquisto Compagnon. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Sezonienko e Mulattieri. Non figura Bega tra i convocati.
Ecco l'11 titolare: (4-3-2-1) Leali; Oyegoke, Slotsager, Edmundsson, Frese; Bernede, Kastanos; Compagnon, Harroui, Sarr; Livramento
Al primo minuto si fa vedere subito Livramento, è bravo Vettoriel a respingere il tiro ravvicinato. All'11' ci prova ancora l'attaccante capoverdiano, il suo diagonale mancino termina al lato. Al 30' il Verona va vicinissimo al gol, cross di Bernede e colpo di testa di Sarr che va sul fondo di poco. Un minuto dopo su disimpegno errato del Lecco, il pressing di Edmundsson è vincente: pallone recuperato e allargato su Kastanos che dalla destra mette in mezzo per lo stesso difensore che infila con il destro. 1-0 per i gialloblù.
Allo scoccare della ripresa escono Sarr, Livramento, Slotsager e Compagnon per lasciare spazio a Mulattieri, Suslov, Bradaric e Korac. Al minuto 59' raddoppia il Verona, subito incisivo Mulattieri: bella sponda per Harroui, il marocchino si inserisce con un astuto tocco, riesce a immolarsi verso la porta e davanti all'estremo difensore del Lecco insacca in rete. 2-0 per i gialloblù. Al 63' ancora Verona, Mulattieri riceve un filtrante da Suslov, scarta Vettoriel e deposita in rete. Gol e assist alla prima amichevole per il nuovo attaccante gialloblù, 3-0 per l'Hellas. Nel frattempo entrano Cerbone, Cham e il neo arrivato Sezonienko. Al 79' il nuovo acquisto polacco è bravo in copertura a togliere la sfera dall'arrivo di un'attaccante avversario. Baroni mette in campo anche Charlys, Tagne e Vermesan nei minuti finali.
Al 90' arriva il fischio finale. Test superato per i gialloblù contro il Lecco, squadra di Serie C. Dai prossimi appuntamenti si inizia a fare sul serio: il 16 agosto ci sarà l'esordio al Bentegodi contro l'Entella per i trentaduesimi di Coppa Italia
Di seguito il tabellino del match:
HELLAS VERONA-LECCO 3-0Reti: 31' Edmundsson, 59' Harroui, 63' Mulattieri
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