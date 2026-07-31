Prosegue a buon ritmo la campagna 2026-2027 dopo il via alla vendita libera

Redazione Hellas1903
zanzi

Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026

La campagna abbonamenti 2026/27 'VERONESI TUTI QUANTI' raggiunge un nuovo traguardo: sono oltre 10.000 i tifosi che hanno già scelto di essere al fianco dell'Hellas Verona nella prossima stagione.

I tifosi gialloblù possono ancora sottoscrivere il proprio abbonamento e assicurarsi un posto allo stadio per seguire da vicino il Verona nella stagione 2026/27 nella fase di vendita libera.

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fonte: hellasverona.it

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