I due giocatori attesi per le visite mediche in queste ore, poi la firma con l'Hellas

Redazione Hellas1903
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Samuele Mulattieri e Kacper Sezonienko al Verona, ormai è fatta.

Certa la chiusura per il primo, che arriva dal Sassuolo, con il passaggio di Bowie al club neroverde. Già in giornata Mulattieri è atteso per le visite mediche con l'Hellas. Per lui, il club gialloblù pagherà 4.5 milioni di euro.

In arrivo anche Sezonienko. Il polacco sarà un giocatore gialloblù a titolo definitivo per 1 milione più 500mila euro di bonus, sulla base dell'accordo raggiunto con il Lechia Gdansk.

Anche per lui, visite fissate nelle prossime ore.

Sezonienko e Mulattieri, quindi, saranno presto a disposizione di Marco Baroni.

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