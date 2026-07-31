All'età di 66 anni, compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi, per un male scoperto 12 mesi fa. La notizia della sua scomparsa è stata data dal Milan. Grande lutto nel mondo del calcio e dello sport. Bandiera del Milan e della Nazionale, Baresi è stato uno dei più forti difensori del mondo di sempre, che tutti, anche gli storici avversari, hanno riconosciuto come esempio.

Preben Elkjær, in un'intervista del 2022 al Corriere di Verona, disse di lui: "In Italia c’erano difensori straordinari. Contro Pietro Vierchowod o Claudio Gentile sapevi che sarebbe stata una battaglia fisica dal primo all'ultimo minuto. Ma contro Franco Baresi era diverso: lui non cercava il corpo a corpo continuo. Ti guardava, leggeva il gioco e capiva in anticipo dove saresti andato. Contro di lui non dovevi usare i muscoli, dovevi usare il cervello". E ancora: "Che duelli rusticani con Vierchowod, Gentile, Baresi e Collovati: ci davamo un sacco di botte, ma l'onestà e la lealtà erano incredibili".

Elkjær ha sempre ammesso che l'eleganza di Baresi nell'impostare il gioco e nel guidare la linea difensiva toglieva punti di riferimento agli attaccanti, obbligandoli a fare un lavoro estenuante per vie esterne. Ma c'è un ricordo che rende onore al Cavallo Pazzo del Verona, proprio di Baresi. Nel febbraio 2021 il difensore postò una foto di un duello tra lui e il danese, con questo commento: "Questione di testa, forza e tempo".

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Il comunicato del Milan: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto ile tutti idevono provare ad essere all'altezza di, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica.

Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".