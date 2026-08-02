Avvertenza: questo testo ha finalità esclusivamente scherzose. Alcune delle indicazioni contenute (quelle in grassetto corsivo) sono volutamente non serie e non devono essere seguite.

Amichevole oggi del Verona col Lecco al campo Comunale di Villafranca. La temperatura prevista è di 38 gradi. Ecco i migliori consigli per il benessere dei tifosi presenti:

Idratazione

Bere acqua regolarmente durante tutta la PARTITA , anche in assenza di sete.

regolarmente , anche in assenza di sete. Assumere almeno 1,5–2 litri di acqua al COLPO , aumentando la quantità in caso di intensa sudorazione.

, aumentando la quantità in caso di intensa sudorazione. Integrare i liquidi persi con bevande contenenti sali minerali solo quando necessario e su indicazione del medico in caso di particolari condizioni.

Consumare frutta e verdura ricche di acqua (anguria, melone, pesche, cetrioli, pomodori, ecc.).

Alcolici e bevande

Evitare completamente il consumo di bevande alcoliche , che favoriscono la disidratazione e riducono la capacità dell'organismo di regolare la temperatura corporea.

, che favoriscono la disidratazione e riducono la capacità dell'organismo di regolare la temperatura corporea. Limitare caffè, tè, bevande energetiche e bibite molto zuccherate, che possono aumentare la perdita di liquidi o risultare poco idratanti.

Esposizione al sole

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (indicativamente tra le 11:00 e le 18:00). Quindi vi perdete il primo tempo.

Se è necessario stare all'aperto, cercare zone ombreggiate e fare pause frequenti.

Utilizzare cappello a tesa larga, occhiali da sole e crema solare con adeguato fattore di protezione.

Abbigliamento

Indossare abiti leggeri, chiari, traspiranti e non aderenti.

Preferire tessuti naturali come cotone o lino.

Alimentazione

Consumare pasti leggeri e facilmente digeribili.

Ridurre cibi molto grassi, elaborati o eccessivamente salati.

Suddividere l'alimentazione in piccoli pasti durante la giornata.

Avvertenza: questo testo ha finalità esclusivamente umoristiche. Alcune delle indicazioni contenute (quelle in grassetto corsivo) sono volutamente non serie e non devono essere seguite