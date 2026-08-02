Gialloblù con l'Entella il 16 agosto al Bentegodi, il 23 sarà campionato. Alle 17.30 nuovo test per l'Hellas di Baroni

Redazione Hellas1903
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Baroni, presentazione 11 luglio 2026

Due settimane al via ufficiale della stagione per il Verona.

Domenica 16 agosto, alle 20.45, l'Hellas giocherà al Bentegodi con l'Entella nella gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari si andrà ai calci di rigore.

Il 23, invece, l'inizio del campionato, sempre al Bentegodi, con l'Ascoli, con la partita che comincerà alle 19.

Oggi è in programma un nuovo teste per i gialloblù di Marco Baroni: alle 17.30, a Villafranca, si disputa l'amichevole con il Lecco.

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