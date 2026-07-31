Tre ufficialità che riguardano la prima squadra nella giornata di oggi in casa Verona. L'Hellas ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Kieron Bowie al Sassuolo, e l'ingaggio in prestito (che diventa obbligo in caso di promozione) di Samuele Mulattieri. A titolo definitivo arriva anche l'attaccante polacco Kacper Sezonienko.

L'Hellas ha inoltre definito le uscite in prestito di Yellu e Nwanege.

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Unione Sportiva Sassuolo Calcio - a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Kieron Bowie.

Hellas Verona FC saluta e ringrazia Kieron, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Unione Sportiva Sassuolo Calcio le prestazioni sportive dell'attaccante italiano Samuele Mulattieri.

Nato a La Spezia il 7 ottobre 2000, Mulattieri è un attaccante di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia, esordisce in Prima squadra il 14 aprile 2018 nel pareggio per 1-1 contro il Frosinone. Pochi giorni più tardi realizza il suo primo gol tra i professionisti nella sfida contro il Pescara.

Nell'estate del 2018 viene acquistato dall'Inter, entrando a far parte della formazione Primavera. Due anni dopo si trasferisce al Volendam, in seconda divisione olandese, dove si mette in evidenza con 19 reti e 3 assist in 32 presenze. Nella stagione 2021/22 veste la maglia del Crotone, collezionando 7 gol in 29 presenze, mentre l'anno successivo approda al Frosinone, con cui firma 12 reti e 4 assist in 30 partite, contribuendo alla conquista del campionato di Serie B e della conseguente promozione in Serie A.

Nell'estate del 2023 passa a titolo definitivo al Sassuolo, con cui disputa una stagione in Serie A e una in Serie B, contribuendo al primo posto in campionato e all'immediato ritorno dei neroverdi nella massima serie.

Nella scorsa stagione ha giocato con il Deportivo La Coruna nella Segunda Division spagnola, totalizzando 4 reti in 32 presenze.

A livello internazionale ha vestito la maglia della Nazionale italiana in tutte le principali selezioni giovanili, dall'Under 18 all'Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Samuele, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito a Club Sport Marítimo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Yellu Santiago, fino al 30 giugno 2027".

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a SJK Akatemia a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2026, con diritto di opzione le prestazioni sportive del difensore Karlson Nwanege".

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Klub Sportowy Lechia Gdańsk le prestazioni sportive dell'attaccante polacco Kacper Sezonienko, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Ostroda, in Polonia, il 23 marzo 2003, Sezonienko è un esterno d'attacco di piede destro. Cresciuto nel vivaio dell'AP Ostroda, nel 2018 viene ingaggiato dal Lechia Danzica, Club della massima serie polacca. Dopo due stagioni nelle formazioni giovanili, nell'estate del 2020 si trasferisce in prestito al Bytovia Bytow, dove colleziona 33 presenze, realizzando 5 reti e 3 assist. Al termine della stagione fa ritorno al Lechia Danzica e debutta in Prima squadra l'8 agosto 2021, in occasione del pareggio per 1-1 contro lo Slask Breslavia. Con la maglia biancoverde totalizza complessivamente 147 presenze, 13 gol e 18 assist.

A livello internazionale ha rappresentato la Polonia dall'Under 17 all'Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Kacper, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.