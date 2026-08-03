Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Cheikh Niasse non si è allenato con la squadra a Folgaria e, nei primi giorni allo Sporting Center Paradiso, ha svolto delle sedute a parte. A breve si riaggregherà al gruppo del Verona.

Il centrocampista senegalese, peraltro, molto difficilmente resterà all'Hellas, che lavora per una sua uscita.

Il club ha avviato contatti per il suo trasferimento, alcune settimane fa c'era stata una trattativa con il Norwich, ma l'operazione non era stata conclusa.

Niasse è arrivato al Verona dallo Young Boys a gennaio 2025, in prestito con obbligo di riscatto, opzione che ha poi portato al suo ingaggio a titolo definitivo all'Hellas per 2 milioni di euro.