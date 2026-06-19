L'allenatore gialloblù: "Non vedo l'ora di ripartire, di tornare sul campo e di riabbracciare i tifosi"

Redazione Hellas1903
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Baroni, le prime parole dopo il ritorno sulla panchina del Verona

Arrivano le prime parole di Marco Baroni da nuovo allenatore del Verona, trasmesse dal club gialloblù attraverso un video sul canale Hellas Channel.

"Per me è un privilegio - dice il tecnico fiorentino - tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente. È un'emozione bellissima ripercorrere lo spogliatoio e il campo, tornare ancora in questi luoghi dove è ancora forte l'emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme e del traguardo cha abbiamo raggiunto.

Sono contento, sono entusiasta, ho la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida, che è difficile ma che tutti insieme possiamo vincere. Non vedo l'ora di ripartire, di tornare sul campo, al lavoro, e di riabbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale, indispensabile".

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