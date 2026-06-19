Baroni, le prime parole dopo il ritorno sulla panchina del Verona

Arrivano le prime parole dida nuovo allenatore del Verona , trasmesse dal club gialloblù attraverso un video sul canale Hellas Channel.

"Per me è un privilegio - dice il tecnico fiorentino - tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente. È un'emozione bellissima ripercorrere lo spogliatoio e il campo, tornare ancora in questi luoghi dove è ancora forte l'emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme e del traguardo cha abbiamo raggiunto.

Sono contento, sono entusiasta, ho la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida, che è difficile ma che tutti insieme possiamo vincere. Non vedo l'ora di ripartire, di tornare sul campo, al lavoro, e di riabbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale, indispensabile".